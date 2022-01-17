HDP’li vekil Musa Piroğlu, bu sözlerle itiraf etti: Muhalefet değişti, o yüzden rahatız

HDP'li milletvekili Musa Piroğlu, katıldığı bir Youtube kanalında, partisinin CHP ve İYİ Parti ile ittifak yaptığını itiraf etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kreş temeli atma töreninde yaptığı, "İstanbul'u iki partiyle kazandık" çıkışının politik hesaplarla alakalı olduğunu ifade eden Piroğlu, "31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde bir tavrımız vardı. Bu büyükşehirler CHP ya da başka partilerin yönetimine geçtiyse temel unsuru HDP'dir. Birilerinin ne dediği artık bizi çok ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı.