HDP’li vekil Musa Piroğlu, bu sözlerle itiraf etti: Muhalefet değişti, o yüzden rahatız

HDP'li milletvekili Musa Piroğlu, katıldığı bir Youtube kanalında, partisinin CHP ve İYİ Parti ile ittifak yaptığını itiraf etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kreş temeli atma töreninde yaptığı, "İstanbul'u iki partiyle kazandık" çıkışının politik hesaplarla alakalı olduğunu ifade eden Piroğlu, "31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde bir tavrımız vardı. Bu büyükşehirler CHP ya da başka partilerin yönetimine geçtiyse temel unsuru HDP'dir. Birilerinin ne dediği artık bizi çok ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı.
AÇIK AÇIK İTİRAF ETTİ: HEDEFİMİZ AK PARTİ İKTİDARINI YIKMAK
HDP vekili Musa Piroğlu, temel hedeflerinin AK Parti iktidarını yıkmak olduğunu ifade etti. Bunun için HDP'nin üstüne düşeni yapacağını söyleyen Piroğlu, "Yerel seçimlerde de biz bu taktiği izledik. Biz birçok yerde belediye başkanlığına aday çıkarmadığımız için Millet İttifakı kazandı. Aday çıkardığımız hiçbir bölgede Millet İttifakı'ndan kimse seçim kazanamadı. Biz kimin ne dediğiyle çok uğraşmıyoruz. O, onların politik hesaplarıyla alakalı." dedi.
"DÜN YAPILMAYAN İŞLER YAPILIYOR, O YÜZDEN RAHATIZ"
Muhalefetin seçimleri kazanmasında temel unsurun HDP olduğunu belirten Musa Piroğlu, "Gara operasyonlarında bir tezkere getirildi reddedildi. Suriye'ye operasyon yapılmak istendi CHP 'hayır' dedi. Bir dizi sembolik adımlar atıldı.