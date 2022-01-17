Sağlık müdürü darp edilen sağlık çalışanını evinde ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Gülüm, yaptığı açıklamada, yapılan çirkin saldırıyı kınadığını belirterek, "Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Şiddet asla kabul edilemez. Sağlık hizmetleri kamu adına kesintisiz sunulan özellikli bir hizmettir. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu yararına karşı yapılmış bir eylemdir. Zorlu geçirdiğimiz pandemi sürecinden bu yana vatandaşlarımıza hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık personellerimizin şiddete maruz kalması asla kabul edilemez. Mehmet Gülüm, sağlık çalışanlarının önemli kısmı ilk fırsatta Şanlıurfa'dan ayrılmak istiyor, bu tür olaylar sağlıkçıların ilimize gelmemesi ve geldiğinde de ilk fırsatta gitmesinde önemli bir faktörü oluşturuyor. Darp edilen kardeşimizi evinde ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ve konunun Sayın Valimiz ve Başsavcımız ile birlikte takipçisi olduğumuzu söyledik. Bu yaşanan olayla ilgisi olan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.