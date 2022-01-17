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Giriş Tarihi: 17.1.2022 21:41

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç yarın Ankara'da

ANKARA
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç yarın Ankara’da

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi üçüncü toplantısına katılmak üzere yarın Ankara'ya geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Üçüncü Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Vuçiç'in riyasetlerinde Ankara'da yapılacak. İlgili Bakanların iştirakiyle düzenlenecek Konsey Toplantısında, Türkiye-Sırbistan ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı bildirildi.

Başta Balkanlar olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç yarın Ankara'da
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