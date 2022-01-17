Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç yarın Ankara’da

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama göre, Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın davetine icabetle, yarın ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Ziyaret kapsamında, Türkiye
-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Üçüncü Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Vuçiç'in riyasetlerinde Ankara
'da yapılacak. İlgili Bakanların iştirakiyle düzenlenecek Konsey Toplantısında, Türkiye-Sırbistan ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı bildirildi.
Başta Balkanlar olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.