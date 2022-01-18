CHP’li Tanal’ın Siirt’teki iddialarına Başkan Akgün’den yanıt

7 Ocak günü bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt'e gelen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesini ziyaret etti.



Burada belde merkezinden geçen derenin kirli olduğunu ve belediye ve kurumların görevini yapmadığını belirten Mahmut Tanal'ın iddialarına yanıt Belde Belediye Başkanı Murat Akgün'den geldi.



"SAYIN VEKİL ASILSIZ İDDİALARI ÖNCESİ KEŞKE BİZE DURUMU SORSAYDI"



Başkan Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, "AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç ve Milletvekili Osman Ören'in yoğun çabası ile Veysel Karani ilçemizde dere ıslahı için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile DSİ Genel Müdürlüğü görüşüldü ve gereken olur alındı, yakın zamanda da ihalesi yapılacak" dedi.

Başkan Akgün, şöyle konuştu:



"Sayın vekilimiz gelirken keşke bize haber verseydi. Keşke bizi bilgilendirseydi. Bizden bilgi almış olsaydı, en azından biz sayın vekilimize bilgilerin doğrusunu verirdik. Kendileri de hem mecliste hem de basında yanlış bilgi vermemiş olurdu. Yanlış bilgi vermesi bizi biraz üzdü. Derenin oluru çıkmış. On gün sonra ihalesi var ve biz aynen bu bilgileri sayın vekilimize aktarırdık. Sayın vekilimiz de hem mecliste hem dışarıda doğru bilgi ne ise onu aktarır mahcup olmazdı. Bu biraz bizi üzdü.



Sayın vekilimizin ve sayın il başkanımızın mükemmel baskıları var bunun için ve defalara Veysel Karani dere ıslahı için hem sayın bakanımızla hem de sayın genel müdürümüzle görüşmüşler. Nitekim aralık ayında da bunun oluru çıktı.



NELER YAPILACAK?



Dere ıslahında sağlı sollu yollar yapılacak. Bisiklet yolları yapılacak. Yürüyüş yolları yapılacak ve dere içindeki duvarların hem onarımı hem de derenin temizliği yapılacak. Ortalama 4.8 km olan duvarımız sağlı sollu onarılacak ve dere üzerinde 7 köprü yapılacak. Eski köprülerin tümü yıkılıp yerlerine yenisi yapılacak. İnanç turizminin yanında bir de doğa turizmini kazandıracağız. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Devlet Su İşlerinin (DSİ) bize yapacağı bu yatırım hakikatten bizi uçuracak."