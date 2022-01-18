Direksiyon sınavında başarısız olunca ortalık karıştı! Kadının ailesi öğretmene saldırdı

SALDIRGANLAR İFADELERİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDILAR

Kafedekilerin saldırgan baba ile oğlunu tutmasıyla olay sonlandı. Sancaktepe'de bir ortaokulda müdür yardımcılığı da yaptığı öğrenilen B.A., adları açıklanmayan baba ile oğlundan şikayetçi oldu. İfadeleri alınan baba ile oğlu serbest bırakıldı.