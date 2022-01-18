Konya’da ve Aksaray’da eğitime kar engeli

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yunak, Altınekin, Beyşehir, Derebucak, Halkapınar, Hüyük, Doğanhisar, Hadim, Emirgazi, Karapınar, Derbent, Sarayönü, Seydişehir, Bozkır, Ereğli, Taşkent, Ahırlı, Akören ve Tuzlukçu ilçeleri ile merkez Meram ilçelerindeki bazı mahallelerde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için yüz yüze eğitime ara verilmiştir." denildi.

Aksaray'da da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın için yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.



ANTALYA YOLUNDA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR





Öte yanan İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesine 1828 rakımlı Alacabel mevkiinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar kalınlığının 60 santimetreyi bulurken karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bunu yanı sıra Antalya ve Afyonkarahisar istikametine TIR'ların geçişine bir süredir izin verilmiyor.