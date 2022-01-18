O bilezik çocuklarıma torunlarıma hatıra olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın
'a geleceğini öğrenen üniversite öğrencisi Tuğçe Öktem (20), hatıra fotoğrafı çektirmek için annesi Fatma Öktem
(41) ile geçtiğimiz cumartesi günü AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Öktem ve annesi, Adnan Menderes Üniversitesi
Atatürk Kongre Merkezi'ndeki toplantının sonunda AK Parti Genel Merkez
Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir
'in de yardımıyla sahneye alındı. Fotoğraf çekilirken Tuğçe Öktem'in doğum günü olduğunu söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon hasırı olarak bilinen altın bilezik hediye etti.
ÇOK DUYGULANDIM
Tuğçe ve annesi Fatma Öktem duygularını SABAH ile paylaştı. Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı 2. sınıf öğrencisi Tuğçe Öktem şunları söyledi:
Gerçek olduğuna inanamıyorum. Rüya gibi geliyor. Cumhurbaşkanımızın jestinden dolayı çok duygulandım. Annem doğum günümde Cumhurbaşkanımızla hatıra fotoğrafı çektireceğine dair söz vermişti. Annem dediğini yapar. Çok mutlu oldum.
Bileziğin maddi değerinden çok manevi değeri daha fazla. Ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Çocuklarıma ve torunlarıma o bilezik benden hatıra olacak. Cumhurbaşkanımızın doğum günümü kutlaması, onunla konuşmak ve hatıra fotoğrafı çektirmek benim için paha biçilemez. O gece heyecandan uyuyamadım. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
İlahiyat Bölümü'nde okuyorum. İleride akademisyen olmak istiyorum. İncirliova
'da giyim mağazası işleten bir çocuk annesi Fatma Öktem ise "Cumhurbaşkanımız bize Allah'ın en büyük lütfu. Çok heyecanlandık ve duygulandık. Cumhurbaşkanım diye seslendim. 'Bugün kızımın doğum günü. Fotoğraf çekilmek istiyor. Kızıma doğum günü hediyesi olarak sizinle çekileceği fotoğrafı vereceğim' dedim. Cumhurbaşkanımız da bizi kırmadı ve bu jesti yaptı" dedi.