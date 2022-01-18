Şanlıurfa'da cinayet zanlısı yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dün bir kişinin boğularak öldürüldüğü iddia edildi.

Olay, Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mahmut Çetindağ(56) isimli şahıs, kimliği belirsiz kişi tarafından boğularak öldürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede Mahmut Çetindağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bölgede çok yönlü çalışma başlatan cinayet ekipleri, Mahmut Çetindağ'ı öldürdüğü tespit ettiği A.A'yı Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Cinayet zanlısı sağlık raporu için Şanlıurfa Mehmet Akif inan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Buradaki işlemlerden sonra zanlı emniyete götürüldü.