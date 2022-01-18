Şemdinli’de -25 derecede karla mücadele çalışması

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde-25 derece kar temizleme çalışması devam ediyor.

Şemdinli'nin Ak Partili Belediyesi çarşı merkezinde bulunan kar kütlelerinin temizleme çalışması başlattı.

Konuyla ilgili bilgi veren Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı "Bölgemizde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerimiz teakuz durumuna geçerek yaya ve araç trafiği akışının güvenli bir şekilde sağlanması için - 25 derecede kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmalarını sürdürüyor.İlçemizde bulunan ana alter mahalle ve sokaklardaki bütün yollarımızı açtık."

Başkan Saklı "Tonlarca kar kütlelerini araçlarla ilçe dışına taşıdık.Belediye olarak halkımızın her türlü sorununu çözmek için bütün personellerimiz el birliğiyle çalışıyor."