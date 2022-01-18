"Trans çocuklar vardır" diyen Feyza Altun'a tepki

Avukat Feyza Altun, Twitter hesabından "Trans çocuklar vardır" ifadelerini kullanarak bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma sonrasında sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.

"ÇOCUK ÇOCUKTUR..."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki verenlerden oldu. Çelik resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çocuk çocuktur... Çirkin sözler ve istismarcı yaklaşımlar çocuklardan uzak dursun!"

TEPKİ YAĞDI, HESABINI GİZLEDİ

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da "trans çocuklar vardır" ifadeleriyle çocukların istismar edilmesine tepkisini gösterdi. Altun ise bir süre sonra Twitter hesabını korumalı konuma alarak iletilerini gizledi.

AK PARTİLİLERDEN NEFRET ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

CHP'ye yakınlığıyla bilinen avukat Feyza Altun daha önce de AK Partililere yönelik tepki çeken bir paylaşımda bulunmuş, "AKP'li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok" ifadelerini kullanmıştı.

KADEM: "TRANS ÇOCUK YOKTUR!"

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), CHP'ye yakınlığıyla bilinen avukat Feyza Altun'un sosyal medya hesabından "Trans çocuklar vardır" ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi. KADEM sosyal medya platformu twitter'dan yaptığı açıklamada, "Trans çocuk yoktur! Çocukları, geleceğin LGBT bireyleri olarak görmeyi hedefleyen lobi vardır! Çocuklar LGBT propagandasına malzeme ya-pı-la-maz!" ifadelerini kullandı.