Zehirli yılan FETÖ’den kurtulmalısınız

ERDOĞAN, DEPREM KONUTLARININ

TESLİM TÖRENİNDE KONUŞTU:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk Meclisi 'ne hitap etti. FETÖ tehlikesine dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti:Aramızda başka sınırlar olsa da Arnavutluk bizim gönül komşumuzdur. İlişkilerimiz yaklaşık 6 asrı bulan köklü, güçlü bir maziye dayanıyor. Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceği sorun, çözemeyeceği sıkıntı, ulaşamayacağı hedef kalmaz. Yeter ki biz kardeşliğimize, kuşatıcı yaklaşımımıza, ortak hedeflerimize, iş birliğimizi sürekli daha ileriye taşıma azmimize sıkı sıkıya sahip çıkalım.(Kovid-19'la mücadele) Şu anda da bildiğiniz gibi TURKOVAC aşısını çıkardık ve TURKOVAC aşısıyla birlikte de yine her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız.Türkiye devleti, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla ihtiyaç duyduğu her alanda ve her zaman Arnavutluk'un yanında yer almayı sürdürecek. Aynı şekilde Arnavut dostlarımızın da Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeteceğine yürekten inanıyorum. Ülkemizde darbe girişiminde bulunarak demokrasimize kasteden, Meclisimizi bombalayan, insanlarımızı katleden FETÖ terör örgütüyle mücadele bu hassasiyetlerimizin başında yer alıyor. Maalesef bu örgütün mensupları ülkemizde darbeye teşebbüs ettikten 5 yıl sonra bile Arnavutluk'ta eğitim, sağlık, dini kurumlar ve özel sektörün kayda değer bir kısmında hala mevcudiyetlerini devam ettiriyor.FETÖ meselesinde doğru bildiklerimizi açık yüreklilikle ifade etmeyi kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve stratejik ortaklığımızın bir icabı olarak görüyoruz. Hangi kılıfla karşınıza çıkarsa çıksın bu yapı tıpkı zehirli bir yılan gibi eninde, sonunda kendisine kol, kanat gerenleri de sokan, sokacak olan bir ihanet çetesidir. Türkiye'de olduğu gibi buradaki FETÖ iltisaklı kurum ve çevrelerin de gizli gündemleri olduğundan, vakti saati geldiğinde gerçek yüzlerini ortaya sereceklerinden zerre kadar şüpheniz bulunmasın. Tıpkı Türkiye gibi, tıpkı pek çok ülke gibi Arnavutluk'un milli güvenliği için de bir tehdit oluşturan bu yapıdan ne kadar çabuk kurtulursanız geleceğinize o derece güvenle bakabilirsiniz.Derhal harekete geçmezseniz bu yapının ülkemizde teşebbüs ettiği alçak girişimlerin benzerlerinin burada da tekrarlanması kaçınılmazdır. Biz bu hakikati ağır bedeller ödeyerek yaşadık, sizlerin de aynı akıbete uğramamanız için bunları dile getirmeyi bir kardeşlik görevi telakki ediyorum.Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen ve topyekun harekete geçerek ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz. Aramızda konuşacak, görüşecek, birlikte geleceğe adımlar atacak onca husus varken böyle bir meseleyle vakit kaybetmekten dolayı üzüntülüyüz.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama 'nın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak TC-ANK ile saat 11.00'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Erdoğan, Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'nda Arnavutluk Başbakanı Rama tarafından törenle karşılandı. İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Rama, birbirlerine heyetlerini takdim etti.BaşkanErdoğan, TOKİ'nin Arnavutluk'un Laç şehrinde inşa ettiği deprem konutlarının teslim töreninde konuştu. Konuşmasına Arnavutluk halkını selamlayarak başlayan Erdoğan şunları söyledi:Arnavutluk'un sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Biz kardeştik, kardeşler kardeşlerinin imdadına zor zamanlarda yetişirlerdi. Uluslararası camianın bilhassa da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluk'a yardım elini uzatması için girişimlerde bulunduk. Depremden sonra yardıma ilk koşan ülkenin Türkiye olması aramızdaki güçlü dayanışmanın en güzel ispatıdır.13 ay önce konutların temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdik. Bugün de 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon euroya mal olan bu evleri sizlere teslim ediyoruz. Bu süreçte depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluk'a ve sizlere olan sözümüzü Allah'a hamdolsun yerine getirdik. Kardeşliğin nişanesinin çağrıldığında gelmek değil ihtiyaç duyulduğunda kendiliğinden orada bulunmak olduğu inancıyla her daim yanınızda yer almayı sürdüreceğiz.İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak da bizim medeniyet değerlerimizin en önemlilerinden biridir. Koronavirüs salgınında o büyük büyük devletler, o büyük büyük ülkeler kendi içine kapanırken, sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken, biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm dostlarımızın imdadına koştuk.Ölenleri geri getiremeyiz ama geride kalanların hayatlarını kolaylaştıracak adımları atmak bizim elimizdedir. İnşa ettiğimiz deprem konutlarıyla bu bölgedeki 522 ailenin hayatlarının bundan sonraki kısmını huzur ve güven içinde geçirmesini temin ediyoruz. Deprem konutlarının açılışıyla Türkiye- Arnavutluk dostluğunu taçlandırıyoruz.Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise yaptığı konuşmada Erdoğan ile bir anısını paylaştı: "(O esnada) Ben henüz Arnavutluk Başbakanı değildim. Bana şunu dedi: 'Arnavutluk ve Kosova benim kalbimdedir. Arnavutlar, Türk halkının kalbindedir. İsterim ki sen kardeşim olasın. Ben de ülkenin başbakanı olarak halkının saygısını kazandığında sana kardeşim diyeceğim.' Kendimi Erdoğan'ın dostu addetmekten büyük onur duyuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişi."BaşkanErdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın düzenlediği ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı. Erdoğan, bu anlaşmaların iki ülke için hayırlara vesile olmasını diledi. Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen depremde Türk halkının Arnavutluk'un acısını yüreğinde hissettiğini aktaran Erdoğan, "Gerçek dost çağrılmadan koşandır" inancıyla deprem haberini alır almaz hemen harekete geçtiklerini anlattı. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de masaya yatırdıklarını belirten Erdoğan, iki ülke ticaret hacminin geçen yıl yüzde 68'e yakın artışla 853 milyon dolar seviyesine ulaştığını, şimdi 1 milyar dolar hedefini yakalayarak kısa sürede buna ulaşmak istediklerini bildirdi. Müteahhitlik hizmetleri de özellikle katıldığında Arnavutluk'taki en büyük yatırımcının Türkiye olacağını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Yatırımlarımızın toplam miktarı 3.5 milyar dolardır. 600'ü aşkın firmamız yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Tabii biz bu rakamları yeterli bulmuyoruz, bunun çok daha iyi bir konuma gelmesi lazım. Özellikle hastane noktasındaki talepleri de ikili görüşmede değerli dostumdan aldım.Bu konuda Sağlık Bakanımıza da gerekli talimatı vermek suretiyle bu ihtiyacı insan unsuru noktasında inşallah gidererek orada da sağlıklı bir adımı atmakla üzerimize düşeni yapacağız. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, AB'nin henüz Türkiye'yi üye ülke olarak kabul etmediğini anımsatarak, "Fasılların görüşülmesinden tutunuz da aç kapa meselesinde, sadece birinci fasılda geçici olarak kapama yaptılar. Bunun dışında diğerleriyle ilgili maalesef oyalama taktiği devam ediyor" dedi. Türkiye'nin, NATO'nun şu anda onurlu, güçlü bir üyesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "NATO ile ilgili atılacak adımlarda her zaman bizler üzerimize düşen görevi bugüne kadar nasıl yaptıysak, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Balkanlar 'ın barışını, huzurunu çok önemsiyoruz ve Balkanlar'ın barışı, huzuru için de üzerimize düşeni bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da yine aynı şekilde Balkanlar'da barış ve huzurun geleceği, teminatı için bizler de garanti olan ülkelerden bir tanesiyiz."BAŞKAN Erdoğan, Tiran'da TİKA restore edilen Ethem Bey Camisi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Erdoğan, "Türkiye'nin ve Arnavutluk'un ortak tarihi ve kültürel mirası olan Ethem Bey Camii aynı zamanda Tiran'ın mücevheridir. Evladı Fatihan tarafından ilmek ilmek işlenerek her bir noktasına, her bir zerresine el emeği, göz nuru dökülerek inşa edilen camimiz hamdolsun bugün o eski ihtişamına, o mimari zarafetine yeniden kavuşuyor" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ve beraberindeki protokol üyeleri kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Ellerinde Türk ve Arnavutluk bayrakları bulunan çok sayıda vatandaş açılış törenine katıldı. Erdoğan ve Rama ile beraberindekiler daha sonra camide incelemelerde bulundu.