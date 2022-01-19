Diyarbakır
'da evlat nöbetini başlatarak oğlunu terör örgütü PKK'dan kurtaran anne Ayşegül Biçer, sosyal medya üzerinden tüm annelere çağrı yaptı. Beyninde tümör olmasına rağmen 3 Eylül 2019'da evlat nöbeti başlatan ilk annelerden biri olan Biçer, verdiği mücadele sonucu oğlu Mustafa'yı kurtarmış ve askere göndermişti. Aldıkları ölüm tehdidi ve saldırılara karşı eşi Rauf Biçer
ile birlikte eylemine devam eden anne Ayşegül Biçer, sosyal medya üzerinden dağda evladı olan tüm annelere şu çağrıyı yaptı: "Buradan evladı kandırılıp ya da dağa kaçırılan tüm anne ve babalara çağrımdır. Gelin hakkınız olan evlatlarınızı HDP
'den isteyin. Çünkü HDP olmadan tek bir yaprak dahi dağa gidemez. Anne babalar size çağrımdır. Beşik sallayan anne neden dağları yıkmasın, evladını neden geri kazanmasın. Gelin hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim, bir hiç uğruna sarı torbalar içinde bizlere geri dönmesin.