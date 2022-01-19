Son dakika: Gaziantep Valisi duyurdu! TAG Otoyolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı

Son dakika haberi... Gaziantep Valisi Davut Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada otoyol boyunca karların temizlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.
"TAG OTOYOLU'NDA ULAŞIM KONROLLÜ BİR ŞEKİLDE SAĞLANIYOR"
Çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade eden Gül, "TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede arkadaşlarımızın kar temizliği de devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tüm karı kaldırıp güvenli sürüş imkanı sağlayacağız." dedi.
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"YOLDAKİ TEDBİRLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"
Vali Gül, bölgede yer yer tipinin etkili olduğunu vurgulayarak, "Tipi nedeniyle otoyol boyunca da tedbirler sürüyor. Devletin tüm organlarıyla yoldaki tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Yola çıkma noktasında vatandaşlarımızın duyarlı davranışlarını sürdürmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Öte yandan konuyla ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu ve İstanbul - Ankara Otoyolu her iki yönde kontrollü olarak ulaşıma açılmıştır." denildi.
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Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Ankara- İstanbul otoyolunda 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin katılımıyla kar mücadelesi sürmektedir. Bolu Tüneli, her iki yönde kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Çaydurt- Yeniçağa kavşakları arasında, Ankara yönündeki 5 kilometrelik konvoyun 1- 2 saat içinde eritilmesi planlanmakta olup trafik ağır akıcıdır. Düzce ve Sakarya Valilikleri ile koordineli olarak bu kesimde TIR geçişine izin verilmemektedir. Trafik yoğunluğunun eritilmesiyle yol TIR geçişlerine de açılacaktır. Bu kesim dışında Ankara yönündeki trafik açık ve akıcıdır. Bölgede yoğun kar yağışı devam etmekte ve gece 24.00'e kadar sürmesi beklenmektedir"
Kapanan yollarla ilgili son durum:
-Tarsus- Adana- Gaziantep otoyolunun Nurdağı kesimi her iki yönde kontrollü olarak trafiğe açılmıştır.
-Bingöl- Diyarbakır yolu saat 08.35 itibariyle ulaşıma kapanmıştır.
-Arapgir- Kemaliye yolu saat 08.20 itibariyle ulaşıma kapanmıştır.
-Arapgir-Divriği yolu ulaşıma kapatılmıştır.
-Bitlis- Van yolu 10.45 itibariyle ulaşıma kapatılmıştır.
-Van- Gürpınar yolu 10.45 itibariyle ulaşıma kapatılmıştır.
-Muş-Tatvan yolu ulaşıma 10.00 itibariyle ulaşıma kapatılmıştır.
-Kağızman- Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır.
-Bitlis- Muş yolu ulaşıma kapatılmıştır.
-Şırnak- Eruh yolu ulaşıma kapatılmıştır.