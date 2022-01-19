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Giriş Tarihi: 19.1.2022 17:45

Trabzon'da 'buzlanma'  nedeniyle dereye düşen araçta sürücü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da ’buzlanma’  nedeniyle dereye düşen araçta sürücü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

Trabzon’da, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan ve  dereye düşen otomobildeki sürücü Mustafa Zeren (51) hayatını kaybetti, 9 yaşındaki oğlu Musab Zeren ise ağır yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Çaykara-Uzungöl kara yolu sanayi sitesi mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Mustafa Zeren'in kullandığı otomobil, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak dereye düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dereye düşen otomobildeki sürücü Mustafa Zeren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada sürücü Mustafa Zeren'in 9 yaşındaki oğlu Musab Zeren ise ağır yaralandı. Ağır yaralanan 9 yaşındaki Musab Zeren sağlık görevlilerince ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Trabzon'da 'buzlanma'  nedeniyle dereye düşen araçta sürücü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
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