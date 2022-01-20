5 düzensiz göçmen ile 6 organizatör yakalandı

Şanlıurfa'da yurda Suriye'den yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 6 organizatör tutuklandı

Edilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda sınırdan yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 2 otomobilde 5 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 6 organizatör de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 organizatör tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.