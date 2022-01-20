Haberler Gündem Haberleri 5 düzensiz göçmen ile 6 organizatör yakalandı
Giriş Tarihi: 20.1.2022 23:49

5 düzensiz göçmen ile 6 organizatör yakalandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
5 düzensiz göçmen ile 6 organizatör yakalandı

Şanlıurfa'da yurda Suriye’den yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da yurda Suriye'den yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 6 organizatör tutuklandı
Edilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda sınırdan yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 2 otomobilde 5 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 6 organizatör de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 organizatör tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
5 düzensiz göçmen ile 6 organizatör yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA