8 darbeciye ikinci kez müebbet istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 27 asker hakkında dava açılmıştı. Davayı 23 Mart 2018'de karara bağlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 10 subayı "anayasal düzeni devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1 yüzbaşıyı müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. 1 yüzbaşıyı da örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezasına mahkum eden mahkeme, 14 sanık hakkında beraat kararı vermiş, firari kurmay yarbay İsmail Girgin'in dosyasını ayırmıştı. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay, 9 subayın darbe yapmaktan değil de darbeye yardım suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, mahkemenin kararını bozmuştu.

SAVCI İKİNCİYE DE MÜEBBET İSTEDİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamada Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Savcı, darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığında kurmay binbaşı rütbesinde görev yapan Hakan Bolat, Hakan Tanrıkoloğlu, kurmay yüzbaşılar Abdullah Sezgin, Ali Cömert, Celil Aybar, Fatih Hacıpaşalıoğlu, Hakan Erol ve Yüksel Koçak'ın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırılmasını talep etti.

Savcı, yüzbaşı Necati Soner Sutmak'a ise "anayasayı ihlale yardım" suçundan 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

HARP AKADEMİLERİNDEN ZIRHLI TUGAYA

Cumhuriyet savcısının mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenen 8 subayın, kalkışma öncesi Harp Akademilerinde yapılan görevlendirmeler doğrultusunda, yasal emir komuta zinciri dışına çıktıkları anlatıldı. Bu darbecilerin görev yerleri olmayan 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçip, darbede görev almak için bu birlik komutanının emir ve komutası altına girdikleri kaydedildi. Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli yüzbaşı Necati Soner Sutmak'ın ise darbe teşebbüsü için askeri araçların kışla dışına çıkarılmasına refakat ettiği belirtildi.

GÖREVLERİNE İHANET ETTİLER

Mütalaada ayrıca, görevi Türk milletinin bağımsızlığını korumak olan sanıkların, aksine hain ve kukla bir terör örgütü olan FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları vurgulandı. Hainlerin bilinçli ve kararlı bir şekilde katıldıkları 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, Türk milletinin bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yönelik bir kalkışma olduğu ifade edildi.