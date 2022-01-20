Bukele’den Türkiye’ye övgü dolu sözler: Erdoğan sayesinde gerçekleşti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador lideri Nayib Bukele ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"SAYIN ERDOĞAN SAYESİNDE GERÇEKLEŞTİ"
Konuşmasında Türkiye'ye övgüler yağdıran El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele "Biz Türk insanının dünyayı fethettiğini biliyoruz bir süre boyunca. O ruh her bir Türk vatandaşında mevcut ve bu ruh tekrar büyüyor. 20 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil, Türkiye tekrar büyüyor, bu büyüme hızlı. Biz Türkiye'nin ürünlerini, TV ürünlerini, kültürünü ülkemizde görüyoruz. Bunun sebebi de Türkiye'nin çok hızlı büyümesi ve büyük bir sistem olması. Bu da sayın Erdoğan sayesinde gerçekleşti. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik; savunma sanayii, liman inşaatı, ithalat-ihracat, ticaret, altyapı konularından bahsettik." ifadelerini kullandı.
İMZALANAN ANLAŞMALAR
Türk firmaları ile imzalanan anlaşmalar hakkında da konuşan Bukele, "Neredeyse imzalanan, El Salvador'da Türk firmalarının imzalamakta olduğu limanlar var, savunma sanayii anlaşmalarımız var. Bunlar başlangıç, yarın başka şirketlerle de görüşeceğiz. Belki El Salvador'un ilk uydusu bir Türk teknolojisi sayesinde olacak. Bu El Salvador gibi küçük bir ülke için büyük bir başlangıç. Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Yatırım projelerini görüştük Türk firmalarıyla. Hidrotermal bir tesis projesi de var. İHA ve başka ekipmanlar var bunun yanında. Türkiye'de gerçekten çok büyük bir potansiyel görüyoruz. Ticaret bir yılda yüzde 80 büyüdü iki ülke arasında." dedi.
"TÜRKİYE'NİN YANINDA OLMAK İSTİYORUZ"
Gelecekte Türkiye'nin yanında olmak istediklerini ifade eden Bukele, "Türkiye çok büyüyor, bunu görüyoruz. Şu anda güçlü ama ileride daha da büyük bir güç olacak ve dünya için çok önemli olacak. O yüzden biz de onların yanında olmak istiyoruz. Türkiye'nin büyümesinin bir parçası olmak ve ona eşlik etmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.
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TÜRKİYE İLE EL SALVADOR ARASINDA 6 ANLAŞMA İMZALAND
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.
Erdoğan ve Bukele'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.
Erdoğan ve Bukele'nin huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.
Bu kapsamda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile El Salvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile El Salvador Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Alanında Niyet Mektubu", "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile El Salvador Cumhuriyeti Diplomatik Eğitim İçin Uzmanlaşmış Yükseköğretim Enstitüsü Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile El Salvador Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası", "El Salvador Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Arasında Deniz Hukuku Alanında İşbirliği Protokolü" ve "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile El Salvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mutabakat Zaptı" Türk tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, El Salvador tarafından ise Dışişleri Bakanı Alexandra Hill tarafından imza altına alındı.