Bukele’den Türkiye’ye övgü dolu sözler: Erdoğan sayesinde gerçekleşti

İMZALANAN ANLAŞMALAR

Türk firmaları ile imzalanan anlaşmalar hakkında da konuşan Bukele, "Neredeyse imzalanan, El Salvador'da Türk firmalarının imzalamakta olduğu limanlar var, savunma sanayii anlaşmalarımız var. Bunlar başlangıç, yarın başka şirketlerle de görüşeceğiz. Belki El Salvador'un ilk uydusu bir Türk teknolojisi sayesinde olacak. Bu El Salvador gibi küçük bir ülke için büyük bir başlangıç. Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Yatırım projelerini görüştük Türk firmalarıyla. Hidrotermal bir tesis projesi de var. İHA ve başka ekipmanlar var bunun yanında. Türkiye'de gerçekten çok büyük bir potansiyel görüyoruz. Ticaret bir yılda yüzde 80 büyüdü iki ülke arasında." dedi.