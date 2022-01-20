CHP’li belediyelerden usulsüz devir! Meclis’ten değil encümenden geçirdiler

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesi 2016 yılında dönemin başkanı Zeydan Karalar tarafından yapımına başlanan Kent Meydanı iddiaya göre usulsüz bir şekilde büyükşehir belediyesine devredildi. Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi MHP'li Şehmus Uçar, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "Devir işlemi kanunlara aykırı gerçekleşti. Kamulaştırma bir ye devredilirken encümen kararı değil, meclis kararı olması gerekir" dedi.



Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi MHP'li Şehmus Uçar

YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde kent meydanı yapmak için kolları sıvadı. Ancak bu proje adeta yılan hikâyesine döndü. Yaklaşık 5 yıl önce başlatılan proje bugüne kadar tamamlanamadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Kent Meydanı'na kendilerine devredilmesi için partilisi başkan Akif Kemal Akay ile görüştü. İddiaya göre CHP'li başkanlar meydanı birbirlerine usulsüz şekilde devretti.

GERÇEK RAYİÇ BEDELİ 500 MİLYON TL

Kent Meydanı'nın rant meydanı olduğunu ve devir işlemlerinin kanunlara aykırı yapıldığını ileri süren MHP'li Meclis Üyesi Şehmus Uçar, "Adana'da Kent Meydanı yılan hikalesine döndü. Bu proje yanlıştır. Eğer iyi bir proje olsaydı Seyhan Belediyesi bu projeyi devam ettirirdi. Kanunlara aykırı bir şekilde encümen kararıyla büyükşehire devredildi. Hem de rayiç bedelinin altında aldılar. Seyhan Belediyesi 182 milyon 501 binç TL ile devretti. Gerçek rayiç bedeli 500 milyon TL civarında. Ayrıca devrederken encümen kararı değil meclis kararı olmalı. Yangından mal kaçırdılar. Seyhanlı vatandaşları zarara uğratmışlardır. Suç duyuruşumda bulunacağız" diye konuştu.