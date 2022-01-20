Türkiye'de resmi törenle karşılana El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yüzleri güldürdü.
Türkiye için övgü dolu sözler de kullanan Nayib Bukele Twitter hesabından ''Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!'' notunu düşerek Türk askerini selamladı.
El Salvador Devlet Başkanı Türkçe paylaşımıyla yüzleri güldürdü: "Türkçe Dersinde sözlüye kalkınca ben!"
Nayib Bukele Türkiye için ''Biz, Türk insanının bir gün dünyayı fethettiğini biliyoruz, uzun bir süre boyunca. Şunu da biliyoruz. O ruh her bir Türk vatandaşının içinde mevcut. Bu ruh tekrar büyüyor.
Yirmi yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil. Bu büyüme, hızlı. Bunu bugün burada ihracatta, ekonomide görebilirsiniz. Türk ürünlerinin her yere ihraç edildiğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) El Salvador'dan bahsetti. Bizim ülkemiz küçük ama bir yılda ticaret hacmini yüzde 80 artırdık." İfadelerini kullanmıştı.