Hrant Dink, ölümünün 15’inci yılında anıldı

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15 yıl önce, 19 Ocak 2007'de uğradığı suikast sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink
saldırıya uğradığı noktada anıldı. Dink için her yıl olduğu gibi bu yıl da dün saat 15.00'te, suikasta uğradığı Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenlendi. Törene Hrant Dink'in eşi Rakel Dink
, çocukları Arat Dink
, Delal Dink
, Sera Dink, kardeşi Yervant Dink'in de yer aldığı çok sayıda kişi katıldı. Dink'in öldürüldüğü noktaya karanfil bırakıldı, mumlar yakıldı. Dink'in eşi Rakel Dink ağlayarak, "15 yıl oldu arkadan sıkılan kalleş kurşunlar seni bizden alalı. Sesin hâlâ kulağımızda. 15 yıl oldu, 15 eksik yıl" dedi.