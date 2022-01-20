Kadıköy Belediyesi’nden LGBTİ skandalı! Toplumun değerlerine savaş açtılar

Kadıköy Belediyesi, 2022-2024 yılları arası Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı mecliste onaylamaya hazırlanırken, bu plandaki altı yerde LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, intersex) kurumsallaştırmanın, broşür ve afişlerle bunu pekiştirmenin hedeflendiği ortaya çıktı.

KADIKÖY BELEDİYESİ'NDEN LGBTİ SKANDALI! İŞTE LGBTİ HEDEFLERİ

Kadıköy Belediyesi'nin Yerel Eşitlik Eylem Planı'nda LGBTİ'nin geçtiği bölümlerde skandal ifadeler kullanıldı. Planda hedefler ise altı yerde şu şekilde dile getirildi:

*Kent Konseyi bünyesinde kurulacak meclislerde Kadın, LGBTİ+, Gençlik, Çocuk ve Engelli temsilinin sağlanması; Kent Konseyinin etkin ve bağımsız çalışmasına destek olunması.

*STK'ların kullandığı mekan sayısı (Kadın, LGBTİ ve kız çocukları alanında çalışan STK'lara göre ayrılmıştır)

*Sağlık hizmetlerinin sunulduğu merkezlerin LGBTİ+ dostlu hale getirilmesinin sağlanması (broşür, afişlerle bunun desteklemesi)

*Kadın ve LGBTİ alanında uzman STK'larla atölye, eğitim ve proje sayısının arttırılması.

*Dezavantajlı grupların (Kadın, çocuk, yaşlı, engelli, genç, göçmen, LGBTİ) kent hayatındaki görünürlüğünün ve Belediye merkezlerinden faydalanmasının arttırılmasını sağlanması.

*LGBTİ+ Dostu Afiş ve Broşürlerin yer aldığı sağlık merkezi sayısı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ: "LGBTİ'Yİ NORMALLEŞTİREN TEKLİFİ ASLA KABUL ETMİYORUZ"

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Av. Fatih Kaya, Kadıköy Belediyesi'nin 2022-2024 yılları arası Yerel Eşitlik Eylem Planı'nda LGBTİ ifadelerinin geçtiği bölümlerin yer aldığı görselleri sosyal medyadan paylaşarak Kadıköy Belediyesi'ne tepkisini ortaya koydu.

Kaya sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kadıköy Belediyesi ve Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı'nın Yerel Eşitlik Eylem Planı'nda LGBTİ'yi kurumsallaştıran, normalleştiren, toplumunun değerlerine savaş açan teklifini asla kabul etmiyoruz. Meclis'te reddi için gereğini yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÜÇÜNCÜ BİR CİNSİYET GİBİ SUNULARAK BUNUN MEŞRULAŞTIRILMA ÇABASINI REDDEDİYORUZ"

AK Partili Kaya yaptığı yazılı açıklamada ise şunları söyledi:



"Kadıköy Belediye Meclisi'ne Ocak ayında gelen 2022-2024 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nda 6 yerde, Kadıköy'de LGBTİ'yi kurumsallaştıran, broşür ve afişlerle bunu normalleştiren hedefler yer almaktadır. Toplumsal kültür, ahlak ve örflerimize karşı Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı bu saldırıyı asla kabul etmiyoruz. İnsanlığın 2 cinsiyeti vardır. Kadın ve Erkek. Sapkın tercihlerin, normal şeylermiş gibi gösterilmesinin ötesinde, yeni üçüncü bir cinsiyet gibi sunularak bunun meşrulaştırılma çabasını reddediyoruz. Kadıköy'de hizmet üretmeyen Kadıköy Belediyesi ve Başkanını toplumsal değerlere, toplumun kurumları üzerinden savaş açmamaya ve bu teklifin Meclis'te reddi için gereğini yapmaya davet ediyorum."





MECLİSE HAVALE YAZISINI DA PAYLAŞTI



Kaya ayrıca Kadıköy Belediye Başkanlığı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün Başkanlık Makamı'na 2022-2024 yılları arasında Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın Belediye Meclis Başkanlığı'na havale edilmesine yönelik yazısını da sosyal medyadan paylaştı.