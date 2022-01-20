Saadettin Karaman son yolculuğuna uğurlandı

Ak Parti 27. Dönem Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın ve önceki dönem Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman'ın babaları Saadettin Karaman bir süredir kalp yetmezliği ve parkinson hastalığına karşı mücadele veriyordu. Önceki gece hayata gözlerini yuman Karaman için bugün ikindi namazına müteakip Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene oğulları Süleyman Karaman, Şakir Yücel Karaman, torunu Muharrem Karaman'ın yanı sıra Eski Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Ak Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Erzincan Valisi Mehmet Makar, Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ile çok sayıda belediye başkanı ve vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından söz alan Binali Yıldırım, Karaman için "Allah rahmet eylesin. Ölüm baki, hepimiz için geçerli. Rabbim ölümün de hayırlısını nasip etsin. Değerli evlatlarına ve bütün ailesini sabırlar diliyoruz. Çok iyi bir insandı, iyi bir müslümandı. Bugün onun son yolculuğunda bütün dostlarını buluşturması da bunun bir ispatıdır. Uzaktan yakından cenaze merasimine iştirak eden bütün dost kardeş cemaatimizin de ahirete intikal eden bütün geçmişlerine Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Karaman'ın naaşı, törenin ardından Edirnekapı Şehitliği Sakızağacı Mezarlığı'nda toprağa verildi.