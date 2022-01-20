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Giriş Tarihi: 21.1.2022 00:12

Şanlıurfa'da okullar 1 gün daha tatil edildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da okullar 1 gün daha tatil edildi

Şanlıurfa genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullar kar yağışı nedeniyle yarın (Cuma) tatil edildiği.

Şanlıurfa Valiliği, yarın (Cuma) il genelinde eğitim öğretimin 1 gün tatil edildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı neticesinde yollarda oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer resmi/özel kurum kuruluşlarına ait kreş, gündüz bakımevleri ve okul öncesi eğitim kurumlarında 21 /01/2022 Cuma günü eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli veya hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır' ifadelerine yer verdi
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Şanlıurfa'da okullar 1 gün daha tatil edildi
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