Şanlıurfa’da okullar 1 gün daha tatil edildi

Şanlıurfa
Valiliği, yarın (Cuma) il genelinde eğitim öğretimin 1 gün tatil edildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı neticesinde yollarda oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, Milli Eğitim Bakanlığı
'na bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer resmi/özel kurum kuruluşlarına ait kreş, gündüz bakımevleri ve okul öncesi eğitim kurumlarında 21 /01/2022 Cuma günü eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli veya hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır' ifadelerine yer verdi