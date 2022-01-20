Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ortak basın toplantısında duyurdu: Dışişleri Bakanlığı’na talimatı verdim

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bu tarihi ziyaretin Türkiye - El Salvador ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Değerli dostumun bugünkü ziyaretini ezber bozan nitelikteki bu politikalarının bir yansıması olarak görüyorum. Aile kökleri Filistin'e dayanan ve ülkesinde El Turco olarak tanınan sayın Bukelele'nin ülkemizi ziyareti bizler için ayrı bir anlam taşıyor.

Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen El Salvador'un Ankara Büyükelçiliği'in resmi açılışı bugün dışişleri bakanlarımızca yapıldı. Bugün dışişleri bakanıma gerekli talimatı verdim ve süratle sayın başkan da bize en uygun yerde büyükçe bir yer hazırlayacaklar ve orayı kiralamak suretiyle biz de büyükelçiliğimizi açacağız ve bu sebeple de iade-i ziyaretimizi gerçekleştireceğiz.

İKİLİ TİCARET HACMİ İLK ETAPTA 100 MİLYON DOLARA ÇIKARILACAK

İki ülke arasındaki ticaret hacimini ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki 5 yıl içinde de rakamı 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. El Salvador'un kalkınmasına desteğimiz sürecektir. Sağlıktan eğitime, tarıma kadar destek vermeye devam edeceğiz."

BUKELE'NİN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

"Biz Türk insanının bir gün dünyayı fethettiğini biliyoruz bir süre boyunca. O ruh her bir Türk vatandaşında mevcut ve bu ruh tekrar büyüyor. 20 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil, Türkiye tekrar büyüyor, bu büyüme hızlı.

Biz Türkiye'nin ürünlerini, TV ürünlerini, kültürünü ülkemizde görüyoruz. Bunun sebebi de Türkiye'nin çok hızlı büyümesi ve büyük bir sistem olması. Bu da sayın Erdoğan sayesinde gerçekleşti."