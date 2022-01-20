Sözde hacamatçı mahrem imam yakalandı!

SABAH'ın ulaştığı iddianamede, hacamatcı mahrem imamın cep telefonunda yurtdışına kaçış planı yaptığına ilişkin, 'denizlerde rüzgar durumu' araması ile Muğla'nın Fethiye İlçesindeki imsak saati ve Avrupa haritası ile ilgili bilgiler bulunduğu tespit edildi. Sağlam'ın, örgüt içerisinde sorumlu konumunda olması nedeniyle "yurt dışına aktarılması gerekenler" kategorisinde olduğu kaydedildi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde firari jandarma mahrem imam Mehmet Sağlam'ın evinde polis ekiplerinin arama yaptığı sırada zile basan eski binbaşılar Sencer Genç ve Ali Altunkara yakalanmıştı. Evde polis ekipleriyle karşılaşan şüpheliler 'hacamat' yaptırmaya geldik demişti. Adli kontrolle serbest bırakılan Serdar Genç ve Ali Altunkara ifadelerinde, Sağlam'ı hacamat vasıtasıyla tanıdıklarını ve evine tedavi amaçlı gittiklerini öne sürdü. Firari imam Sağlam, yurtdışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sağlam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Sağlam hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Sağlam'ın dijital dokümanlarından ele geçirilen bilgilerin yer aldığı iddianamede, telefonunda Signal uygulamasının olduğu, bu uygulama ile Avrupa'daki karşı iletişimde yer alan kişilerle kolay ve sağlıklı iletişim kurduğu tespit edildi. Sağlam'ın aynı zamanda eş güdümlü çalışabilen ve denizde ya da kırsal alanda güzergahların işaretlenmek suretiyle, yaya ve deniz yolu ile seyahatlerde yol bulma kolaylığı sağlayan Glympse uygulamasını kullandığı da belirlendi.





DENİZ YOLLARI İLE İLGİLİ ARAMA YAPMIŞ

FETÖ'nün kara propagandasını yapan ve öven haber sitelerini de takip ettiği arama geçmişinde bulunan Sağlam'ın internet arama geçmişinde 'denizlerde rüzgar durumu' ile ilgili bilgi edinme araması gerçekleştirdiği ve Yunanistan deniz polislerinin göçmenleri 'Türkiye Karasularına İtmesi' başlıklı haberle ilgili arama yaptığı belirlendi. Muğla'nın Fethiye ilçesinin imsak saati ile Avrupa haritası hakkında bilgi edinmek amaçlı arama yapan Sağlam'ın Avrupa'da bir operatörün yurt dışı paketleri ile ilgili bilgi edinme web aramasının mevcut olduğu kaydedildi.





YURTDIŞINA AKTARILMASI GEREKENLER KATEGORİSİNDE



Sağlam'a ait USB içerisinde ise kendisine ait biyometrik fotoğraflar da bulundu. İddianamede örgütün organik yapısı içerisindeki hiyerarşik sorumlu düzeyde yöneticilerden olması konumu itibariyle, "yurt dışına aktarılması gerekenler" kategorisinde olduğu belirtilen Mehmet Sağlam'ın örgütün yurt içi ve yurt dışında, özellikle Almanya merkezli ve Yunanistan tarafında da temsilci ve hukuki yardım frekanslı faaliyet gösteren ve yurt dışına aktarımını, Glympse uygulaması ile, konumunu GPS izleme özelliği ile gerçek zamanlı olarak izleyen 'ÇIKIŞÇILAR' birimi ile irtibatlı olduğu aktarıldı.



GÜZERGAHI HAZIRLAMIŞ



Sağlam'ın Fethiye'den deniz yolu ile Adalar'a oradan da Yunanistan'a, Yunanistan'da bulunan örgüt yapılanması ile irtibat kurarak, KHK'lı FETÖ'cülüğün ispatına esas yargılama ve KHK belgelerinin ekli BM-UN formu ile, siyasi iltica talebinin formu vererek karantina sonrasında uygun görülen Avrupa Ülkelerine geçişlerinin sağlanması planı yaptığına iddianamede yer verildi.



BİOENERJİ UZMANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ



Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayan Sağlam, iddianamede yer alan ifadesinde biyoenerji uzmanı olduğunu aktararak, "2012'de KPSS sınavlarına girerek TKDK'da yerinde kontrol uzmanı olarak atandım. Daha sonra sözleşme sürem dolduğu için herhangi bir gerekçe göstermeden tekrar uzatmadılar ve feshettiler. Bu tarihten itibaren bioenerji tedavisi ile uğraştım., Bioenerji ve hacamat tedavisi ile gelir ve hobi amaçlı uğraşıyorum. Bu nedenle birçok kişinin evine gelip gidiyorum. Kapımızın çalındığını ve polisin evime geldiğini görünce korktum ve o anki panik halim ile evimin arka tarafındaki camdan atlayarak saklandım. Bir süre saklandıktan sonra evime geri dönerek etrafta kimseyi görmeyince ikametime girdim. Evimde iki hafta kadar kaldıktan sonra hacamat konusu ile ilgili kendisini tedavi ettiğim Recai isimli kişinin blabla isimli programdan 'ben Muğla iline Gideceğim Benimle Gelmek İsteyen Var mı' şeklinde istek çıkardığını görünce buraya talepte bulunarak gelip gelemeyeceğim sordum. Birlikte bioenerji eğitimi aldığım arkadaşım O.Ç.'yi de davet ettim. Muğla merkeze yaklaşık 50 km uzaklıktaki villada beş gün kadar kaldık. Daha sonra ben Muğla merkezine ticari taksi ile giderken emniyet görevlileri tarafından gözaltına alındım" dedi.



KAÇIŞ İÇİN KONUM PROGRAMI TESPİT EDİLDİ



Sağlam, üzerinden ağabeyine ait kimliğinin çıkmasına ilişkin, "Kimliği aranır durumda olduğum için abimden habersiz olarak almıştım. Bu konudan abimin kesinlikle bilgisi yok. Üzerimden çıkan bir miktar dolar ve Euro ile not kağıdını ne amaçla taşıdığımı hatırlamıyorum. Bioenerji ve hacamat ile ilgili not almış olabilirim" ifadelerini kullandı.