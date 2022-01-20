Teslim olup dağdaki teröristlere seslendi: Fırsatını bulan kaçsın

Şırnak
'ta 15 yaşındayken PKK
'lı teröristler tarafından kandırılıp dağa götürülen M.Ü. (24), 28 Ağustos 2021'de örgütten kaçıp Habur Gümrük Kapısı
'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Gittiği ilk günden beri pişman olduğunu söyleyen M.Ü., fırsat bulduğu ilk anda kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti. Örgüt içerisinde birçok teröristin kaçıp kurtulmak istediğini söyleyen M.Ü., "20'den fazla kişi kaçtı, bazıları yakalandı, yakalananları öldürdüler. Ya öldürüyorlar ya da hapishaneye atıyorlar. Eve gideceğini söyleyenler sürekli hapishanede kalıyor. Diyarbakır annelerini görüyorlar. Birinin annesini görürlerse diyorlar ki; git röportaj ver. Anneni oradan çek. Ben gittiğim ilk gün pişman oldum, kaçmak istedim fakat bazı bölgeler kaçmaya uygun olmadığı için uzun süre PKK içerisinde kaldım" dedi.
'SICAK YUVANIZA DÖNÜN'
Dağdaki teröristlere seslenen M.Ü. şöyle konuştu: "Oradakilere de sesleniyorum. Kim fırsat bulduysa kaçsın. Orda kalmasın. Gelsinler annesi, hepsi burada üzülüyor. Bana burada kimse kötü bir muamelede bulunmadı. Geldiğim gibi anneme teslim ettiler. Onun için de dağdakilere sesleniyorum. Fırsatı bulduğunuz an kaçın. Gelin evinize dönün. Anneniz burada. Ben burada yokken annem perişan olmuş. Herkesin annesi öyle. Oradaki herkesin ailesi öyle. Hepsi de şu an perişan. Sıcak yuvanıza dönün, annenizi sevindirin."
İKNA EDİLEN BİR TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU
JANDARMA Genel Komutanlığı
ve Emniyet Genel Müdürlüğü
'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, teslim olan örgüt üyesinin, 2019 yılında PKK'ya katıldığı ve Suriye
'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 4'e yükseldi.