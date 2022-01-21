AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyada gazeteci Sedef Kabaş’ın küstah ifadeleri sonrası başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı paylaşımlara tepki gösterdi. Çelik, paylaşımında “Milletin adamı…” ifadesini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından "Milletin adamı" hastagiyle Başkan Erdoğan'ın Türk bayrağını öptüğü bir fotoğrafı paylaştı. Başkan Erdoğan'ın Türk bayrağı ile fotoğrafı paylaşımı, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çeken Başkan Erdoğan paylaşımı