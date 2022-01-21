Ankara Büyükşehir Belediyesi kampüsüne asılan ve 15 Temmuz ruhunu yansıtan görseller kaldırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi kampüsüne asılan ve 15 Temmuz ruhunu yansıtan görsellerin kaldırıldığı ortaya çıktı.
ÜNAL: "SAYIN YAVAŞ BU NEYİN HAZIMSIZLIĞI?"
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Fatih Ünal, "Bu neyin hazımsızlığı Sayın Mansur Yavaş? Belediyenin önündeki posteri, 15 Temmuz FETÖ hain kalkışmasını kahramanca püskürten halkımızın destansı mücadelesini betimleyen posteri niye kaldırdınız? Kalkması yönünde bir yerlerden talimat mı aldınız yoksa... Neden bu hazımsızlığınız?" diye sordu.
"ANKARALILAR 15 TEMMUZ'DA DESTAN YAZDI"
Fatih Ünal şunları söyledi: "15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü Ankara'nın bir çok noktasına saldırdı. Özel Harekâta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Külliye etrafına, Ankara Emniyetine uçaklardan bombalar attı. Ankaralılar o gün bir çok şehit vermesine rağmen vatanı için göğsünü siper etti. Hain kalkışmayı kahramanca mücadelesi ile bertaraf etti."
"DESTANI ANLATAN GÖRSEL NİYE KALDIRILDI?"
"Bu destansı mücadelenin unutulmaması için o günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin bir kaç noktasına görseller hazırlanıp asılmıştı. Belediyenin hemen önündeki görselin kaldırılmış olduğunu gördük. Niye kaldırıldığını bilemiyorum. Ancak 15 Temmuz'da Ankaralıların kahramanlığını anlatan izlerin belediyemizden kaldırılmış olmasını esefle karşılıyor, bu yanlıştan derhal dönülmesini ve görsellerin yeniden belediyemizdeki yerine asılmasını diliyorum."
ANKARA'DA 146 VATANDAŞ ŞEHİT OLDU
Başkent, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi askerlerin 15 Temmuz 2016'da düzenlediği ve ülke genelinde 251 vatandaşın şehit olduğu darbe girişimi sırasında olayların merkez üssü oldu.
FETÖ'nün darbe girişiminde, Ankara'da 146 vatandaş şehit oldu. Şehitlerden 56'sı polis, 2'si asker, 88'i ise sivil vatandaş. Olaylarda bin 187 kişi yaralandı.