Ankara Büyükşehir Belediyesi kampüsüne asılan ve 15 Temmuz ruhunu yansıtan görseller kaldırıldı





"DESTANI ANLATAN GÖRSEL NİYE KALDIRILDI?"

"Bu destansı mücadelenin unutulmaması için o günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin bir kaç noktasına görseller hazırlanıp asılmıştı. Belediyenin hemen önündeki görselin kaldırılmış olduğunu gördük. Niye kaldırıldığını bilemiyorum. Ancak 15 Temmuz'da Ankaralıların kahramanlığını anlatan izlerin belediyemizden kaldırılmış olmasını esefle karşılıyor, bu yanlıştan derhal dönülmesini ve görsellerin yeniden belediyemizdeki yerine asılmasını diliyorum."





ANKARA'DA 146 VATANDAŞ ŞEHİT OLDU

Başkent, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi askerlerin 15 Temmuz 2016'da düzenlediği ve ülke genelinde 251 vatandaşın şehit olduğu darbe girişimi sırasında olayların merkez üssü oldu.

FETÖ'nün darbe girişiminde, Ankara'da 146 vatandaş şehit oldu. Şehitlerden 56'sı polis, 2'si asker, 88'i ise sivil vatandaş. Olaylarda bin 187 kişi yaralandı.