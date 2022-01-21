Ankara’da doktoru bıçaklayan saldırganın cezası belli oldu! Bakan Koca’dan açıklama!

Asistan Dr. Ertan İskender, kendisini bıçaklayarak yaralayan hastası Bayram Nargüner'e verilen 16 yıl 2 ay hapis cezasıyla adaletin yerini bulduğunu söyledi. İskender, "Bu tarz olaylarda bu denli caydırıcı cezalar verilmeye devam edilirse bu tarz olaylar başkasının başına gelmez. Benim tek temennim buydu. Bu ceza benim için tatmin edici. Böyle olması gerekiyor. Bu şiddet olayları devam ederse benim gibi meslekten uzaklaşan, hasta bakmaktan uzaklaşan meslektaşlarım olacaktır. Bunların engellenmesi için bir basamak olarak bu tarz cezaların verilmesi gerekiyor. Bu tarz yaralama olaylarını engelleyecek tedbirlerin de alınması gerekiyor. Daha dün bir meslektaşımızı kaybettik. Bunlar tehlikeli gelişmeler. Cezalar da çok önemli. Bu tedbiri de almak gerekiyor. Silahla hastane içinde katledilen bir hemşireden bahsediyoruz. Nasıl silahla giriyor? Bunun önlemenin alınması gerekiyor. Meslektaşımız Ömür Erez'i kaybettik" dedi.