Annelerin 34’üncü zaferi! Evlat nöbeti tutan ailelerden biri daha evladına kavuştu

Terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için 874 gündür HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan anneler, bir zafere daha ulaştılar. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma İstihbarat Komutanlığı 'İkna Süreci Uzmanlarınca' yapılan ortak çalışmalar neticesinde, bir kişi daha örgütten kaçtı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan anne Adla Yıldırım'ın, yaklaşık 8 yıl önce 'Irak'a çalışmaya gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alamadığı oğlu Mehmet Akif örgütten kaçıp teslim oldu. Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan Mehmet Akif Yıldırım, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından geçtiğimiz aralık ayında evlat nöbetine katılan annesi Adla Yıldırım ile bir araya geldi.
Diyarbakır Valiliği Dağkapı İçkale yerleşkesinde oğluna kavuşan anne Adla Yıldırım, Türkçe bilmediği için Kürtçe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile oğlunu teslim olmaya ikna eden güvenlik güçlerine teşekkür ederek dua etti. Anne Adla Yıldırım'ın evladına kavuşması oturma eylemi yapan annelerde de mutluluk yaşattı.
34'üncü ailenin evladına kavuştuğunu ve çok mutlu olduklarını belirten Diyarbakır anneleri, "Bu eylem sayesinde inşallah devletimizin de desteği ile bizim çocuklarımız da kaçıp gelir ve o mutluluğu bizler de yaşarız.
Anneler direndikçe, tüm annelerin çocuklarına kavuşacağına ve PKK'nın sonunun geleceğine inandıklarını" söyledi.