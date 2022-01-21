Bakan Gül hakim savcı adaylarıyla ‘Kesişme, iyi ki varsın Eren’ filmini izledi

Türkiye Adalet Akademisi'nin (TAA) Yargıtay Binası Salonu'nda düzenlediği film gösteriminde hakim savcı adaylarıyla bir araya gelen Adalet Bakanı Gül, etkinlik öncesi ve sonrasında katılımcılarla sohbet etti. Etkinliğe Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin de katıldı.



DÜNYA VAR OLDUKÇA VAR OLACAK 'İYİLERİN' DESTANI



Adalet Bakanı Gül, etkinlik sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, hakim savcı adaylarıyla filmi izlediklerini belirtti. Dünya var oldukça, iyilerin destanının da var olacağını vurgulayan Bakan Gül, "Eren'imiz ve Astsubayımız Ferhat Gedik'in hikayesini beyaz perdeye aktaran 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filmini, Adalet Akademisinde eğitimleri devam eden hâkim ve savcı adaylarıyla izledik. Kesişme, yalnızca bir film değil; dünya var oldukça var olacak 'iyilerin' destanı." ifadelerini kullandı.





TERÖRE EN GÜZEL CEVAP MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİKTİR



Filmde milli ve manevi duyguların hassasiyetle işlendiğini anlatan hakim savcı adayı Ahmet Özel, "Ülkemizde nice Eren'lerin olduğunu bilmek, bu duyguları güçlendiriyor. Teröre ve ülkemizi bölmek isteyenlere verilmek istenen yani vermemiz gereken en güzel cevabın milli birlik ve beraberlik olduğunu düşünüyorum" dedi.



BU ÜLKENİN EREN GİBİ YİĞİTLERE, VİCDANLI İNSANLARA İHTİYACI VAR



Hakim ve savcı adayı Dicle Güngör ise bir ay içerisinde Adalet Bakanı Gül ile 3 farklı etkinliğe katılma imkanı bulduğunu anlatarak, "Bu ülkenin Eren Bülbül gibi yiğit, mert vicdanlı insanlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 'İyi ki varsın Eren' ona bakıp bu cümleleri söylemek isterdim. Bakanımızla bir ay içerisinde 3 etkinliğe katıldık. Hukuk sempozyumu, 'Reis Bey' isimli tiyatro ve şu an ki film. Hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

FİLMDEKİ DUYGULARI ÇOK BÜYÜK ŞEKİLDE HİSSETTİK



Hakim ve savcı adayı İsmail Kılıçdağ da filmin terörle mücadelenin özetini yansıttığını anlatarak, karakterlerin çok başarılı bir biçimde seçilmiş olduğunu anlattı. Kılıçdağ şöyle konuştu: "İyi ki varsın Eren filmi bizim özellikle geçmişten günümüze kadar ülkemizde terör sorunu ve kaybettiğimiz şehitlerimiz, güvenlik güçlerimiz vatandaşlarımızın bize bir özetini gösterdi. Aynı zamanda o milli ve vatani duyguları bize tattıran çok duygusal bir filmdi. Özellikle filmin sonundaki vurulma sahnesinde gerçekten o duyguları çok büyük bir şekilde yaşadım, o duyguları hissettim. Allah'tan rahmet dilerim mekanları cennet olur inşallah. Özellikle genç jenarasyonu ve bütün vatandaşlara filmi izlemelerini tavsiye ediyorum."



GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİK



TAA Başkanı Muhittin Özdemir, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin'in de izleyiciler arasında bulunmasının hakim-savcı adaylarına ayrı bir mutluluk yaşattığını söyledi. Başkan Özdemir, "Filmi izlerken gerçekten çok duygulandık. Özellikle vatan sevgisi nedir, vatan için nasıl mücadele edilir, yokluktan şehitliğe giden bir yol gördük. Şahadete giden yol çok kutlu, çok duygulandık. Filmin özellikle sonunu gözyaşlarıyla izledik. Herkesi filmi izlemesini öneriyorum. Çünkü ibret alınacak çok şey var. Vatan için mücadele etmek ne demek, fedakarlık ne demek bu filmde görmüş olduk" diye konuştu.





Başkan Özdemir, hakim-savcı adayları için sanatsal ve kültürel etkinlikler organize etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini yine Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği filmde başrollerde İsmail Hacıoğlu ve Rahman Beşel yer alıyor.