Başkan Erdoğan: Hedefimiz Türkiye’yi ana üretim merkezi haline getirmek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD heyetini kabul etti. Başkan Erdoğan kabulden önce önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Hedefimiz Türkiye'yi ana üretim üssü haline getirmek.
Döviz kurunun üzerindeki köpüğü aldık. Ardından asgari ücrette yaptığımız düzenleme ile vatandaşımızın alım gücünü yükselttik.
Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını da düşünüyoruz.
BU ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARIDIR
Büyüme ve ihracat gibi alanlardaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon artmıştır ve bu çok büyük bir başarıdır.