Başkan Erdoğan: Hedefimiz Türkiye’yi ana üretim merkezi haline getirmek

Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını da düşünüyoruz.

BU ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARIDIR

Büyüme ve ihracat gibi alanlardaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon artmıştır ve bu çok büyük bir başarıdır.