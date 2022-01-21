Cumhurbaşkanı’na hakaret eden Sedef Kabaş’a, Şadi Yazıcı’dan sert tepki

Gazeteci Sedef Kabaş, CHP Milletvekili Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu ile katıldığı Tele-1'deki bir canlı yayında Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik skandal sözler sarfetti.

SKANDAL SÖZLERE TEPKİ YAĞDI

Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" gibi küstah ifadeler kullandı. Kabaş'ın sözlerine sosyal medyadan çok sert tepki yağdı.

'TERBİYESİZLİKLE AÇIKLANAMAYACAK İFADELER'

Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş'a Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sert tepki gösterdi. Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küstah ifadeler kullandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından Sedef Kabaş'a sert tepki göstererek, "Terbiyesizlik ve ahlaksızlıkla açıklanamayacak ifadeler. Türk milletinin vicdanında ve şüphesiz hukukun karşısında hesabını verecektir bu şahıs" ifadelerini kullandı.