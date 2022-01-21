El Salvador Devlet Başkanı Bukele’ye ’Dostluk Payesi Beratı’





'BİRLİKTE ÇOK FAZLA ŞEY KAZANACAĞIZ'



El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz ziyaretler, El Salvador'un Türkiye'de büyükelçilik açmış olması, Türkiye'nin yakın zamanda El Salvador'da büyükelçilik açacak olması ve Cumhurbaşkanının ülkemize ziyareti bu ilişkilerin daha fazla güçleneceğini bize temin edecek. El Salvador küçük bir ülke; ama belki de Türkiye'nin Latin Amerika'daki stratejik noktası için uç nokta olabilir. Bu bilgi, irfan yuvasında sizlere bir davet sunmak istiyorum.