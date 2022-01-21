Elazığ’da paletli ambulans, mahsur kalan vatandaş için seferber oldu

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yoğun kar yağışı etkisi altına giren ve birçok köy yolunun kapandığı Elazığ'da il Sağlık Müdürlüğü, Acil Komuta Merkezi'ne bağlı 112 ekipleri, Maden'e bağlı Kartaldere köyünde mahsur kalan bir hasta için seferber oldu. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat da Gezin beldesine giderek, hasta nakline eşlik etti. Maden'e 37 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu tamamen karla kapalı olan Kartaldere Köyü'ne Paletli Ambulans ile zorlu şartlar altında giden 112 ekipleri, 54 yaşındaki Covid-19 şüphelisi hastaya evinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra hasta Paletli Ambulansla Gezin'e getirilerek burada hazır bekleyen 112 Ambulans ekipleriyle hastanın Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakli sağlandı.

İstasyonların kış şartları altındaki çalışmalarını yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, yaptığı açıklamada, "112 ekiplerimiz her türlü kış koşullarına hazırlıklarını yerinde inceledik. Olası vakalara müdahale konusunda gerekli tedbirler alınmıştır. Bu gün burada Maden ilçemize 37 km mesafede bulunan ve yolu tamamen kapalı olan Kartaldere köyündeki hastamıza Paletli Ambulans ile yapılan müdahaleye eşlik ettik. Hastamıza kısa sürede müdahale yapılarak hastaneye sevki yapıldı. Çok zorlu şartlar altında köye intikal eden ekiplerimize teşekkür ederim. Yolları kapalı bulunan köylerimiz için paletli ambulanslarımız müdahaleye hazır bekletiyoruz. 3 gün öncede aynı şekilde Hazarbaba bölgesinde mahsur kalan 10 yaşında bir hastamızı da yine Paletli Ambulans ile alarak, ilk müdahaleden sonra hastaneye naklini sağladık " dedi.