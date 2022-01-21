Erdoğan’ın zam müjdesi muhtarları sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın muhtar maaşlarının 4 bin 250 TL'ye yükseltildiği müjdesi muhtarlar arasında büyük sevinç yarattı. Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, "Halk arasında yıllarca muhtarlarımız sadece bir evraka imza atan, mühür basan kişiler olarak görülmekteydi. Doğru dürüst bir maaşı olmayan, geliri olmayan muhtarlarımız şimdiye kadar ellerinden gelenin en iyisini yapmış, devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi görmüştür" dedi.
Niğde Muhtarlar Derneği Başkanı Bahtiyar Yamaner ise "Cumhurbaşkanımıza, muhtar ödeneklerini asgari ücret seviyesine yükselttiği için muhtar arkadaşlar adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Trabzon
'da Akçaabat
Yenimahalle Muhtarı Ali Uzun da "Cumhurbaşkanımız maaşlarımızı yüzde 65 artırarak bize büyük müjde verdi" derken, Gürbulak
Mahallesi Muhtarı Recep Bilgin ise, "Cumhurbaşkanımız ekonomik anlamda da yanımızda olduğunu gösterdi. Muhtarların adı bile anılmazken, Cumhurbaşkanımız bizleri davet edip toplantılar yaptı" diye konuştu. Diyarbakır Bağlar İlçesi
Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir
ise, "Cumhurbaşkanımız her daim muhtarların yanında olduğunu hem söylemleri hem de hayata geçirdiği icraatları ile gösterdi" dedi. --