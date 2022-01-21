Haberler Gündem Haberleri Erdoğan’ın zam müjdesi muhtarları sevindirdi
Giriş Tarihi: 21.1.2022

Erdoğan’ın zam müjdesi muhtarları sevindirdi

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Erdoğan’ın zam müjdesi muhtarları sevindirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtar maaşlarının 4 bin 250 TL'ye yükseltildiği müjdesi muhtarlar arasında büyük sevinç yarattı. Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, "Halk arasında yıllarca muhtarlarımız sadece bir evraka imza atan, mühür basan kişiler olarak görülmekteydi. Doğru dürüst bir maaşı olmayan, geliri olmayan muhtarlarımız şimdiye kadar ellerinden gelenin en iyisini yapmış, devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi görmüştür" dedi.



Niğde Muhtarlar Derneği Başkanı Bahtiyar Yamaner ise "Cumhurbaşkanımıza, muhtar ödeneklerini asgari ücret seviyesine yükselttiği için muhtar arkadaşlar adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Trabzon'da Akçaabat Yenimahalle Muhtarı Ali Uzun da "Cumhurbaşkanımız maaşlarımızı yüzde 65 artırarak bize büyük müjde verdi" derken, Gürbulak Mahallesi Muhtarı Recep Bilgin ise, "Cumhurbaşkanımız ekonomik anlamda da yanımızda olduğunu gösterdi. Muhtarların adı bile anılmazken, Cumhurbaşkanımız bizleri davet edip toplantılar yaptı" diye konuştu. Diyarbakır Bağlar İlçesi Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir ise, "Cumhurbaşkanımız her daim muhtarların yanında olduğunu hem söylemleri hem de hayata geçirdiği icraatları ile gösterdi" dedi. --

ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan’ın zam müjdesi muhtarları sevindirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA