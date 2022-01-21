İBB’nin çıkardığı ‘Mavi Kuş’a Başakşehir sahip çıktı

Başakşehir kültür sanat sezonu birbirinden güzel oyunlarla devam ediyor. Usta yazar Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş" adlı eserinden aynı isimle uyarlanan tiyatro oyunu, özel gösterim ile Başakşehirlilerle buluştu. Mavi Kuş oyununun özel gösterimini, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve eşi Kübra Kartoğlu'nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halime Kökce, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, İbn-i Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Gündüz ve Başakşehirli tiyatroseverler izledi.

MAVİ KUŞ YALNIZ KALMADI

Başakşehir Tiyatro Akademisi öğrencilerinin yer aldığı oyun, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Anadolu'dan sürprizlerle dolu bir yol hikâyesinin işlendiği ve herkesin kendisinden bir şey bulduğu oyun, Başakşehirli tiyatroseverlerin beğenisini topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yeni yönetimin gelmesiyle birlikte Şehir Tiyatroları'nın repertuvardan çıkardığı oyunlardan biri olan Mavi Kuş'a sahip çıktıklarını dile getiren Başkan Kartoğlu, "Türk edebiyatının usta kalemlerinden, aynı zamanda komşumuz olan yazar Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş' adlı eserini sahneye taşıyan Başakşehir Tiyatro Akademisi eğitmenlerimizi ve öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Özellikle altını çizmek istiyorum; bu oyun, bizim için aynı zamanda gurur ve mutluluk vesilesi" dedi.

'EKTİĞİMİZ TOHUMLAR FİDAN OLDU'

Yıllar önce ektikleri tohumların fidan olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, "Tiyatro Akademimizin kapılarını, bundan tam altı yıl önce, 2016 yılında açmıştık gençlerimize. Tiyatro ve müzik akademisiyle başlayan yolculuğumuz, bugün farklı alanlardaki akademilerimizle hız kesmeden sürüyor elhamdülillah. Gençlerimize yeni medya, radyo, habercilik, dublaj ve sinema alanlarında kapsamlı eğitimler veriyoruz. Kişisel ve mesleki anlamda deneyim kazanmalarına, alanında uzman isimlerle bir araya gelmelerine ve iş sahibi olmalarına destek sağlıyoruz. Tiyatro ve müzik akademilerimizde, her yıl yeni başarılara ve Mavi Kuş gibi harika projelere imza atıyoruz. Velhasıl hayata geçirdiğimiz tüm proje ve sunduğumuz tüm hizmetlerimiz ile gençlerimizin kendilerine daha fazla güvenmelerini, daha donanımlı ve daha bilgili olmalarını sağlamaya çalışıyoruz.

Çok şükür bugüne kadar bizleri hiç ama hiç yanıltmadılar. Fırsat verildiğinde her türlü zorluğun üstesinden rahatlıkla gelebileceklerini her zaman gösterdiler." şeklinde konuştu.

ANADOLU'DAN BİR HİKÂYE

Bozkırda uzak bir kasabada "Mavi Kuş" otobüsünde yolları kesişen bir grup yolcunun trene yetişmeye çalışırken yaşadıkları sürprizlerle dolu yol hikâyesi, ilgiyle izlendi. Genel sanat yönetmenliğini İlknur Demir'in üstlendiği oyunun yönetmenliğini ise Caner Demir yaptı. Oyun dekorlarında Atilla Emre Devrimci, müziklerinde ise Okan Kaya'nın imzası vardı.

BAŞAKŞEHİR TİYATRO AKADEMİ ÖĞRENCİLERİ OYNADI

Başakşehir Tiyatro Akademisi'nde eğitim alan öğrenciler tarafından sahnelenen oyun, eğitmen ve öğrencileri aynı sahnede buluşturarak, eğitimin üretime dönüşmesi açısından önem taşıyor. Başakşehirlilerin ilgiyle izlediği oyunda; Alican Turan, Aykut İspir, Barış Bilgiç, Begüm Akkaya, Deniz Akkaya, Evrim Artut, Harun Özüağ, İbrahim Baybara, Kasım Özgürbüz, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Solmaz, Mukaddes Kurmuş, Mücahit Koçak, Hakan Kahraman, Oğuz Cabir Arslan, Oğuzhan Özcan, Servet Oğuzyer, Sevilay Şimşek, Yağmur Şayir, Yakup Denli, Yusuf Sırma ve Yusuf Türk rol aldı.