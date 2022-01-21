Jandarma ekipleri karda mahsur kalan hastaların yardımına koşuyor

Kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı Siverek kırsalındaki Söylemez Mahallesi'nde yaşayan Meryem İ. isimli vatandaşın yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, hastaneye ulaşım için yardım talep etmesi üzerine bölgeye 1 Jandarma timi, 1 dozer ve 1 greyder sevk edildi.



112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları, ekipler mahalleye ulaşana kadar hasta ve yakınlarıyla telefonla irtibatı sürdürüp, yardımcı olmaya çalışırken; dozer ve greyder yardımıyla karla kaplı yolları açan jandarma timi de hastanın adresine ulaşmak için büyük çaba sarf etti.

Siverek-Viranşehir arasında yer alan Söylemez köyüne ulaşan ekipler, hasta ile refakatçisini Jandarma devriye aracı ile evinden alarak en yakındaki 112 sağlık ekiplerine teslim etti.



Kar yağışının devam ettiği ve araçla ilerlemenin imkânsız hale geldiği hava şartlarında kendilerine ulaşan devlet görevlilerine teşekkür eden hasta yakınları, "Allah devletimize zeval vermesin" diyerek dua ettiler.



Yoğun kar yağışının olduğu ve yolların kapandığı Siverek Karacadağ bölgesindeki Kamışlı köyünden gelen yardım çağrısını da hızlıca değerlendiren ekipler, 1 ambulans, 1 UMKE ekibi, 1 Jandarma timi ve 1 greyder ile bölgeye hareket etti.

Gülüstan G. adlı vatandaşı refakatçisiyle birlikte ikametinden alarak ambulansa yerleştiren ekipler, hastanın hızlıca Siverek Devlet Hastanesine sevkini gerçekleştirdi. Bölge genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarında görevli tüm ekipler, vatandaşların yardım çağrılarına karşılık vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.