Öğrencilerine karnelerini verdikten sonra rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde bulunan Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi'nde görevli kimya öğretmeni 56 yaşındaki Mehmet Kartal öğrencilerine karnelerini verdikten sonra bir anda rahatsızlandı. Rahatsızlanması sonucu 30 yıllık öğretmen olan Kartal'ı mesai arkadaşları hastaneye götürdü. Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Kartal koronavirüsten şüphelenmesi üzerine pandemi acil servisten test sırası aldı. Test sırasını beklerken rahatsızlığı yeniden ortaya çıkması üzerine hastanede bulunan doktorlar yardımıyla acil müdahale odasına alındı. Ancak Kimya Öğretmeni Mehmet Kartal doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası olan Kartal'ın ani ölümü ailesini, meslektaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu. 30 yıllık öğretmen olan Kartal'ın eşinin de öğretmen olduğu öğrenildi.