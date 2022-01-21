Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kar kısıtlaması

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 22.01.2022 tarihinde yüzde 25 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.