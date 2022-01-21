Şanlıurfa’da 2 otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hatalı sollama yapan otomobilin karşı şeritten gelen bir başka otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Kaza Şanlıurfa- Akçakale karayolu üzeri Haktanır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hatalı sollama yapan henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen 01 AHC 425 plakalı otomobil karşı yönden gelen 65 AAJ 730 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 01 AHC 425 plakalı otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı polis Kazayla ilgili soruşturma başlattı.