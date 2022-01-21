Sözcü ve T24’ün Halk Ekmek Büfesi algısı çöktü

Sözcü Gazetesi "Belediyeden gaziye büfe işkencesi" başlıklı bir habere imza atarak, "AK Partili Üsküdar Belediyesi, Gazi Rıfat Aslan'ın işlettiği Halk Ekmek büfesinin önce elektriğini kesti. Sonra etrafında kaldırımı söküp kazı çalışması başlattı" ifadelerini kullandı. T24 isimli haber sitesi ise Sözcü'nün Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi hakkındaki haberini alıntılayarak, "İBB Halk Ekmek Büfesi hakkında yalan bir habere imza attı" başlığını attı. Gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı.

"NERESİNDEN TUTARSAN TUT, YALAN!"

Sözcü ile T24'ün yalan habere imza attığını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Türkmen sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu büfenin yerinin hatalı olduğu, değişmesi gerektiği İBB yönetimince 9 ay önce kabul ve taahhüt edildi. Ama "engelliyorlar" algısını beslemek için değiştirmediler! Dediğimiz oldu, büfe İBB ve AYEDAŞ şantiyesi içinde kaldı. Yapılan habere bakın. Neresinden tutarsan tut, yalan!" ifadelerini kullandı.

GAZİYİ ALET ETTİLER! "GERÇEKTEN ÇOK YAZIK"



Türkmen tepkisini şöyle sürdürdü: "Bunun adı iş yapmak değil, İyi olmayan bir niyetle, Gazi vatandaşımızı da alet ederek kamuoyunda algı yaratmaya çalışmaktır. Gelinen nokta vahimdir! Gerçekten çok yazık."