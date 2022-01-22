Adalet Bakanı Gül’den Sedef Kabaş açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı bir TV programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sözler sarf eden Sedef Kabaş'ın gözaltına alınması sonrasında sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımladı. Bakan Gül açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır."