Arabulucu olmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün İstanbul
'da cuma namazını kıldığı Çamlıca Camii
'nden çıktıktan sonra cami külliyesinde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesi
'ni gezdi. Müze çıkışı basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
BÖLGENİN HUZURUNU BOZAR: Rusya
ile Ukrayna
arasında bölgede sınır ihlalinden tutunuz herhangi bir işgale yönelik bir gelişmenin olması veyahut da bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. Ve bu bölgeyi ciddi manada rahatsız edeceği gibi bugün 40 milyona yakın bir nüfusu olan Ukrayna'yla Rusya'nın zaten durumu ortada. Bu kadar büyük bir nüfusa hakim ve öbür taraftan da Rusya'nın tabii alan olarak bölgenin en büyük ülkesi, en büyük devleti, güç olarak en güçlü devleti. Burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye
olarak bizler kabul etmiyoruz.
İLİŞKİLERİMİZ GAYET İYİ:
Zira Rusya'yla ilişkilerimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Yani tarihinde olmayan bir sulh içinde, barış içerisinde Türkiye'nin Rusya'yla ilişkileri var. Yani bu siyasi bazda, askeri bazda, ekonomik, kültürel bütün bu konularda Rusya-Türkiye ilişkileri gelişerek devam ediyor. Ukrayna'yla hakeza yine aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik, kültürel bu alanlarda, bu konularda Ukrayna'yla da ilişkilerimiz gayet iyi. Bu olumlu gelişmelerin biz Rusya, Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz.
ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ:
Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına, bir barışın özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşen görev neyse bu görevi yapmaya hazır olduğumuzu daha önce de gerek Zelenski
'ye gerek Sayın Putin'e de ifade etmiştim. Şimdi önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin'le ama telefonla ama belki bir Moskova ziyareti olabilir. Bütün bunlarla beraber biz bölgede barışın egemen olmasını, hakim olmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız.
SALGININ SEYRİNDE GELİŞMELER OLUMLU
Şu anda bir defa aslında Omicron
daha da olumlu istikamette gelişmelere vesile oldu. Yani vaka sayılarında belki artış oluyor ama olumlu istikamette geçiş de hızlı oluyor. Hastanelerimizde şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Hastanelerde bir defa durum, pozitif vaka olarak söylemiyorum, şu anda gelişmeler de olumlu. Her geçen gün bence daha iyiye gidiyoruz. Fakat biraz vatandaşlarımızın da dikkatli olması önemli, malum, maske mesafe, temizlik kurallarına dikkat etmemiz isabetli olur. Elimizden gelen tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz.