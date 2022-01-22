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Giriş Tarihi: 22.1.2022 14:24 Son Güncelleme: 22.1.2022 14:33

Son dakika: Sedef Kabaş Başkan Erdoğan'a hakaret suçundan adliyeye sevk edildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika: Sedef Kabaş Başkan Erdoğan’a hakaret suçundan adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Gazeteci Sedef Kabaş, bir televizyon programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı. Polis nezaretinde evinden alınan Kabaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Kabaş adliyeye sevk edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş için RTÜK tarafından da inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına aldı. Televizyon programında Başkan Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ardından Kabaş'ın 2 avukatının da Emniyet Müdürlüğü'ne geldikleri öğrenildi.

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Avukat Uğur Poyraz ise gözaltı olayı ile ilgili sosyal medya üzerinden, "Müvekkilim Sedef Kabaş Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde. Ben de şimdi yanına geçiyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sedef Kabaş, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Sağlık Raporu alındıktan sonra Çağlayan'a götürülecek olan Sedef Kabaş ile ilgili soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

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Son dakika: Sedef Kabaş Başkan Erdoğan'a hakaret suçundan adliyeye sevk edildi
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