SON DAKİKA: Sedef Kabaş’tan ’Kelepçe’ oyunu! Algı operasyonu bu görüntülerle çöktü...

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele-1 televizyonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına küstah sözlerle hakaret etti. Program hakkında RTÜK tarafından inceleme başlatıldı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kabaş hakkında soruşturma açıldı. Kabaş gece saatlerinde gözaltına alınırken, bugün sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kabaş'ın adliyeye götürüldüğü sırada 'kelepçe' oyunu dikkat çekti. Kabaş, kelepçe varmış havası yaratmak için ellerini arkaya götürdü. Sosyal medyada infiale neden olan görüntülerin tamamı izlendiğinde Sedef Kabaş'ın ellerinde kelepçe olmadığı, Kabaş'ın özellikler ellerini arkaya götürdüğü görüldü. Görüntüler, provokasyonu gözler önüne serdi.
SEDEF KABAŞ'TAN 'KELEPÇE' OYUNU
Sedef Kabaş, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürülürken provokatif bir hamle yaptı. Kabaş, araçtan inerken ellerini hemen arkasına götürdü. Polisler Kabaş'ın koluna girince Kabaş'ın elleri kelepçeli gibi bir görüntü ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYADA PROVOKATİF PAYLAŞIMLARLA İNFİAL YARATILDI
Kabaş'ın görüntülerini kırparak kelepçeli gibi göründüğü anlar paylaşıldı. Görüntüler üzerinden, 'Gazeteciye ters kelepçe vurulamaz' gibi paylaşımlar yapıldı. Provokasyon giderek büyüdü.
'KELEPÇE' OYUNU GÖRÜNTÜLERLE ÇÖKTÜ
Ajansların ve haber kanallarının çektiği görüntülerin tamamı izlendiğinde Sedef Kabaş'ın araçtan indiği anda ellerinin çok net şekilde kelepçesiz olduğu görülüyor. Kabaş'ın kameralara doğru hareket ettiği sırada ellerini kasıtlı bir şekilde arkaya götürdüğü görülüyor. Görüntüler ile Sedef Kabaş'ın 'Kelepçe' oyunu çöktü.
SON DAKİKA: Sedef Kabaş'ın ters kelepçe oyunu kamerada!