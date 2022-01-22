SON DAKİKA: Sedef Kabaş’tan ’Kelepçe’ oyunu! Algı operasyonu bu görüntülerle çöktü...

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele-1 televizyonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına küstah sözlerle hakaret etti. Program hakkında RTÜK tarafından inceleme başlatıldı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kabaş hakkında soruşturma açıldı. Kabaş gece saatlerinde gözaltına alınırken, bugün sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kabaş'ın adliyeye götürüldüğü sırada 'kelepçe' oyunu dikkat çekti. Kabaş, kelepçe varmış havası yaratmak için ellerini arkaya götürdü. Sosyal medyada infiale neden olan görüntülerin tamamı izlendiğinde Sedef Kabaş'ın ellerinde kelepçe olmadığı, Kabaş'ın özellikler ellerini arkaya götürdüğü görüldü. Görüntüler, provokasyonu gözler önüne serdi.