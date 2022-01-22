Tüm Türkiye SABAH’ın haberini konuştu! İBB’ye böyle çöktüler

Seçimleri kaybetmiş birçok CHP'li ismin, İBB şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği adı altında maaşa bağlandığı ortaya çıkmıştı. "Huzur hakkı" adı altında iştiraklerde yönetim kurulu başkanlarına 19 bin, yönetim kurulu üyelerine ise 8 bin lira aylık ek ödeme yapıldığı ifade edilmişti. İştirak şirketlerinin yönetimine getirilen 35 CHP'li yöneticiye, bir yılda 3,6 milyon lira huzur hakkı ödendiği tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmişti.
LİYAKAT ARANMADI
Ülke gündemine oturan iştirak maaşları ile ilgili medya temsilcileri ve siyasiler, iştirak yöneticilerine verilen milyonluk huzur hakkını eleştirdi.
Milliyet yazarı Zafer Şahin, "Liyakatli bankamatikler" adını verdiğini yazısında, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sırf AK Parti döneminde işe girdi diye on binin üzerinde emekçi kapının önüne konuldu. Sözde bankamatiktiler. Militandılar. Belediyede işe aldıkları terör iltisaklıları tespit edemeyenler onları dakikasında işaretlemişti. Yerlerine tonla adam aldılar. Belediyenin kadrolarını şişirdikçe şişirdiler. Sabah gazetesinden Muhammed Uzun'un haberine göre CHP ve İyi Parti teşkilatlarında görev yapan çok sayıda isim liyakat gözetilmeksizin iştirak şirketlerinin yönetimlerine atandı. Bu isimlerden 35'ine bir yılda tam 3.6 milyon lira huzur hakkı ödendi! 11 CHP ilçe başkanı ve 6 belediye başkan adayı da var bu isimler arasında. Garibanları bankamatik diye kapının önüne koyanların liyakat ve adalet anlayışı işte bu."
CHP'LİLER LİYAKATTEN BAHSEDER AMA…
Sabah'ın Günaydın eki yazarı Mevlüt Tezel; "Liyakat mi dediniz?" başlıklı yazısında, "İstanbul'un çeşitli ilçelerinde CHP'de görev yapan ve seçim kazanamayan birçok ismin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yönetici olduğu ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Muhammed Uzun'un haberine göre 'Huzur hakkı' adı altında BİMTAŞ'tan İSPARK'a İSYÖN'e, İSPER'e kadar birçok iştirakte yönetim kurulu başkanlarına 19 bin, yönetim kurulu üyelerine ise 8 bin lira aylık ek ödeme yapılıyor. Bir yılda sadece 35 CHP'li üyeye ödenen tutar, ikramiyeler hariç 3 milyon 600 bin liraya ulaştı. Ve bu liyakatsizlik, belgeleriyle ortaya çıktı. Bu habere şaşırdınız mı? 'Kim başa geçerse kendine çalışır' sözü bir Türkiye klasiğidir! Bir de CHP'liler sürekli liyakatten bahseder! Bunların liyakati de eşe dosta!" ifadelerine yer verdi.
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LİSTE ÇOK UZUN
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili'nde, 'milyonluk huzur hakkı' masaya yatırıldı. Karahasanoğlu, şunları kaydetti: "Sabah Gazetesi'nden Muhammed Uzun'un haberine göre, Halk Ekmek A.Ş'nin başına CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama geçti. CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Salim Gürsoy İSTON A.Ş'ye, CHP Başakşehir eski İlçe Başkanı Kazım Özeren'e İSTAÇ A.Ş'nin yönetimine girdi. Böyle böyle gidiyor. Liste çok uzun hepsini sayamayız. Ekrem İmamoğlu 'liyakatle kadroları dolduracağız' diyerek iş başına geldi. Bu mudur tablo? Bu listeyi sorgulamayacak mısınız? Sizler belediyeyi yönetmek için mi geldiniz yoksa eski ilçe başkanlarını göreve atamak için geldiniz? Kendi itiraflarına göre; bunlar, yüzde 35'lik kontenjandan CHP'lilere verilen kadrolardır."
BU NASIL BİR İSRAF, NASIL BİR PARTİZANLIK?
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: "İBB Başkanı seçim öncesi tüm İstanbulluları kucaklayacağını ve belediyenin kapısından partizanlığın girmeyeceğini, partizanlığı söküp atacağını söylemişti. Olmayan bir olgu üzerinden ortaya koca bir algı attı. İBB'de asla partizanlık yapmayacağı konusunda söz vermişti. Ama seçim sonrası, diğer sözlerinde durmadığı gibi bu sözlerini de unuttu ve tam tersi uygulamalara imza attı. İBB'nin iştirak şirketlerine atadığı onlarca CHP'liye ne ihtiyaç vardı? Boşta kalan ve CHP örgütlerinden referansla gelen bu kişilerin her birine binlerce lira ödenmiş. Senede 3-4 milyon TL tutardan bahsediliyor. Bu nasıl bir israftır? Bu nasıl bir partizanlıktır? İBB'nin iştirak şirketlerinin yönetim kurulları adeta CHP'lilerin ve siyasi ortaklarının kazanç kapısına dönmüş."
'İSTANBUL NİMET NİMET'
SABAH'ın haberini alıntılayan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Liyakat akıyor…" derken, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Star yazarı Halime Kökçe, "İstanbul nimet nimet" ifadelerini kullandı.