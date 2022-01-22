Tüm Türkiye SABAH’ın haberini konuştu! İBB’ye böyle çöktüler

Seçimleri kaybetmiş birçok CHP'li ismin, İBB şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği adı altında maaşa bağlandığı ortaya çıkmıştı. "Huzur hakkı" adı altında iştiraklerde yönetim kurulu başkanlarına 19 bin, yönetim kurulu üyelerine ise 8 bin lira aylık ek ödeme yapıldığı ifade edilmişti. İştirak şirketlerinin yönetimine getirilen 35 CHP'li yöneticiye, bir yılda 3,6 milyon lira huzur hakkı ödendiği tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmişti.



LİYAKAT ARANMADI

Ülke gündemine oturan iştirak maaşları ile ilgili medya temsilcileri ve siyasiler, iştirak yöneticilerine verilen milyonluk huzur hakkını eleştirdi.

Milliyet yazarı Zafer Şahin, "Liyakatli bankamatikler" adını verdiğini yazısında, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sırf AK Parti döneminde işe girdi diye on binin üzerinde emekçi kapının önüne konuldu. Sözde bankamatiktiler. Militandılar. Belediyede işe aldıkları terör iltisaklıları tespit edemeyenler onları dakikasında işaretlemişti. Yerlerine tonla adam aldılar. Belediyenin kadrolarını şişirdikçe şişirdiler. Sabah gazetesinden Muhammed Uzun'un haberine göre CHP ve İyi Parti teşkilatlarında görev yapan çok sayıda isim liyakat gözetilmeksizin iştirak şirketlerinin yönetimlerine atandı. Bu isimlerden 35'ine bir yılda tam 3.6 milyon lira huzur hakkı ödendi! 11 CHP ilçe başkanı ve 6 belediye başkan adayı da var bu isimler arasında. Garibanları bankamatik diye kapının önüne koyanların liyakat ve adalet anlayışı işte bu."



CHP'LİLER LİYAKATTEN BAHSEDER AMA…

Sabah'ın Günaydın eki yazarı Mevlüt Tezel; "Liyakat mi dediniz?" başlıklı yazısında, "İstanbul'un çeşitli ilçelerinde CHP'de görev yapan ve seçim kazanamayan birçok ismin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yönetici olduğu ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Muhammed Uzun'un haberine göre 'Huzur hakkı' adı altında BİMTAŞ'tan İSPARK'a İSYÖN'e, İSPER'e kadar birçok iştirakte yönetim kurulu başkanlarına 19 bin, yönetim kurulu üyelerine ise 8 bin lira aylık ek ödeme yapılıyor. Bir yılda sadece 35 CHP'li üyeye ödenen tutar, ikramiyeler hariç 3 milyon 600 bin liraya ulaştı. Ve bu liyakatsizlik, belgeleriyle ortaya çıktı. Bu habere şaşırdınız mı? 'Kim başa geçerse kendine çalışır' sözü bir Türkiye klasiğidir! Bir de CHP'liler sürekli liyakatten bahseder! Bunların liyakati de eşe dosta!" ifadelerine yer verdi.