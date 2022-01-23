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Giriş Tarihi: 23.1.2022

Başkan Erdoğan İran lideri Reisi ile görüştü

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Başkan Erdoğan İran lideri Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefona görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, en yakın zamanda Tahran'da gerçekleştirecekleri Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı ve bu çerçevede imzalanabilecek anlaşmalara ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bir yandan da Kafkasya'da barış ve istikrarın hakim kılınması yönündeki gayretlerini sürdürdüklerini ifade eden Erdoğan, bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte geliştirdikleri 3+3 Platformu'nun müteakip toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yapmak istediklerini kaydetti.
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Başkan Erdoğan İran lideri Reisi ile görüştü
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