Başkan Erdoğan İran lideri Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün İran
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
ile bir telefona görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye
-İran ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, en yakın zamanda Tahran
'da gerçekleştirecekleri Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı
ve bu çerçevede imzalanabilecek anlaşmalara ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bir yandan da Kafkasya
'da barış ve istikrarın hakim kılınması yönündeki gayretlerini sürdürdüklerini ifade eden Erdoğan, bu kapsamda Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
ile birlikte geliştirdikleri 3+3 Platformu'nun müteakip toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yapmak istediklerini kaydetti.