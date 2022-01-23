Ersoy’dan iddialara yanıt

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın Jandarma Genel Komutanlığı'yla ilgili ortaya attığı iddialara ateş püskürdü. Ersoy, "Kahramanca görevini ifâ eden bu milletin ve medeniyetin evlatlarının, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına asla izin verilmeyecektir" dedi.

YALAN VE İFTİRA

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ""Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır' sözü misali, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir iddia ile Murat Bakan'ın da başka vesilelerle terörle mücadelesiyle devletine, vatanına, milletine borcunu ödeyen Kahraman Jandarma Teşkilatımızı bu başarısından dolayı iftiralarıyla yıpratmak isteyenler tarafından harekete geçirildiği görülmektedir." dedi.





"Asla izin verilmeyecektir"

"Murat Bakan gibiler ve HDP'li dostları ne kadar üzülseler de Kahraman Jandarmamız kanunlardan, milli ve manevi değerlerinden aldığı güç ve ilhamla vatanını savunmaya devam edecektir" diyen Bakan Yardımcısı Ersoy, "Mehmetçik Ruhuyla" inançla ve kahramanca görevini ifâ eden bu milletin ve medeniyetin evlatlarının, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına da asla izin verilmeyecektir. Tamamı yalan ve iftiradan ibaret olan bu ve benzeri iddialarla "Mehmetçik Ruhuyla" inançla ve kahramanca görevini ifâ eden bu milletin ve medeniyetin evlatlarının, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına da asla izin verilmeyecektir" diye konuştu.