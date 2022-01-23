Fatih Altaylı, İBB’yi eleştirdiği tweeti sildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İBB'nin karla mücadelede yetersiz kalması sonucu birçok sürücü mağdur oldu.

FATİH ALTAYLI İBB'Yİ ELEŞTİRDİ

Gazeteci Fatih Altaylı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB'nin çalışmalarının yetersiz kalmasını eleştirdi. Altaylı paylaşımında, "An itibarıyla Barbaros Bulvarı. Keşke biraz tuzlasalar." ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın, İBB'yi eleştirdiği tweeti kısa süre sonrası silmesi dikkat çekti.