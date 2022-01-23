Haberler Gündem Haberleri Fatih Altaylı, İBB'yi eleştirdiği tweeti sildi
Giriş Tarihi: 24.1.2022 01:29 Son Güncelleme: 24.1.2022 01:35

Fatih Altaylı, İBB'yi eleştirdiği tweeti sildi

Fatih Altaylı, İBB’yi eleştirdiği tweeti sildi

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. İBB'nin karla mücadelede yetersiz kalması sonucu birçok sürücü mağdur oldu. Gazeteci Fatih Altaylı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "An itibarıyla Barbaros Bulvarı. Keşke biraz tuzlasalar." ifadelerini kullanarak İBB'nin çalışmalarının yetersiz kalmasını eleştirdi. Altaylı'nın, İBB'yi eleştirdiği tweeti kısa süre sonrası silmesi dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İBB'nin karla mücadelede yetersiz kalması sonucu birçok sürücü mağdur oldu.

FATİH ALTAYLI İBB'Yİ ELEŞTİRDİ

Gazeteci Fatih Altaylı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB'nin çalışmalarının yetersiz kalmasını eleştirdi. Altaylı paylaşımında, "An itibarıyla Barbaros Bulvarı. Keşke biraz tuzlasalar." ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın, İBB'yi eleştirdiği tweeti kısa süre sonrası silmesi dikkat çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Altaylı, İBB'yi eleştirdiği tweeti sildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA